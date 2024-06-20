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Шотландцы и швейцарцы сыграли вничью в матче Евро-2024

20 июня 2024 07:33
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Сборные Швейцарии и Шотландии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы сыграли вничью. Об этом пишет РИА Новости.

Матч группы А завершился со счетом 1:1. Голами отметились Скотт Мактоминей (Шотландия) и Джердан Шакири (Швейцария).

Шакири стал первым европейцем, забившим на всех шести последних крупных турнирах со времен чемпионата мира 2014 года. В группе сборная Швейцарии занимает 2-е место, а Шотландия идет на 3-м месте.

В последнем туре Шотландия встретится с Венгрией, а Швейцария – с Германией. Европейский чемпионат продлится до 14 июля.

# Футбол

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