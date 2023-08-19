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Шольц заявил, что немецких солдат в Украине нет и не будет

19 августа 2023 09:16
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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что на территории Украины нет и не будет германских солдат, передает РИА Новости. Он также добавил, что всячески стремится избежать этого.

Ранее российская сторона направила ноту странам НАТО в ответ на предоставление оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы с вооружением для украинской стороны будут законной целью России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также подчеркнули, что государства НАТО играют с огнем, предоставляя вооружение Киеву. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вброс Западом вооружений ВСУ не содействует успешной реализации российско-украинских переговоров и будет сопровождаться отрицательным эффектом.

# Международная политика # Олаф Шольц # Сергей Лавров # Дмитрий Песков

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