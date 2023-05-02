Шольц заверил, что ФРГ будет отслеживать использование поставляемого Украине оружия

Германия будет контролировать, чтобы поставляемое Киеву вооружение не использовалось с целью атак на российские территории. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, приводит его слова РИА Новости.

Шольц отметил, что в вопросах поставок оружия для Берлина существует условие: односторонние шаги не должны предприниматься, решения принимаются в согласовании с партнерами. Канцлер подчеркнул, что вооружение, которое передается Украине для защиты, не должно применяться для атак на территорию РФ. Поддерживая Киев, допустить усугубление конфликта между Российской Федерацией и НАТО нельзя. Германия будет придерживаться такого принципа, подчеркнул Шольц.

Ранее в Москве заявляли, что огромная часть вооружений, поставляемых Киеву западными странами уходит на черный рынок. Оружие оказывается в руках террористов, что несет огромную опасность в том числе для государств, которые передают вооружения в качестве военной помощи Украине.