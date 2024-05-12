Шольц: украинцам, работающим в Германии, не угрожает высылка из страны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы, которые работают в Германии, не подвергнутся депортации. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркивает, что в Германии приветствуется работа граждан Украины, и обращает внимание на то, что работа гарантирует безопасность их пребывания. Шольц уточнил, что отмена получения паспортов для украинских призывников за рубежом не несет угрозы их статусу в Германии.

Ранее МИД Украины приостановил предоставление консульских услуг украинским призывникам за рубежом, однако это никак не повлияет на возможность их пребывания в Германии.