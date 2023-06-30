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Шольц требует от ЕС увеличить производство боеприпасов для поддержки Киева

30 июня 2023 14:48
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Европа должна наращивать производство боеприпасов в рамках своей роли в НАТО и поддержки Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

Шольц отметил, что следует сосредоточить усилия на выпуске оборонной продукции и особенно на выпуске боеприпасов. Также он призвал к скорейшему принятию закона о поддержке производства амуниции в ЕС, который предусматривает финансирование в размере 500 миллионов евро для расширения производственных возможностей и устранения дефицита боеприпасов, ракет и их компонентов.

# Международная политика

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