Шольц требует от ЕС увеличить производство боеприпасов для поддержки Киева

Европа должна наращивать производство боеприпасов в рамках своей роли в НАТО и поддержки Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

Шольц отметил, что следует сосредоточить усилия на выпуске оборонной продукции и особенно на выпуске боеприпасов. Также он призвал к скорейшему принятию закона о поддержке производства амуниции в ЕС, который предусматривает финансирование в размере 500 миллионов евро для расширения производственных возможностей и устранения дефицита боеприпасов, ракет и их компонентов.