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Шольц призвал ЕС готовиться к долгому конфликту в Украине

29 июня 2023 12:22
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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что на грядущем саммите Евросоюза будут рассмотрены вопросы о дальнейших действиях по поддержке Киева, принимая во внимание вероятное пролонгирование конфликта, сообщает РИА Новости.

По его словам, нужно обсудить, как организовывать оказание поддержки Украине в будущем, учитывая продолжительность этого кризиса. Он отметил важность наличия готовности к долгосрочному оказанию финансовой и гуманитарной помощи. 

Трансляция прибытия лидеров на саммит в Брюсселе была доступна на сайте Европейской комиссии. По данным Financial Times, ЕС собирается предоставить Украине обязательства по обеспечению безопасности в будущем. Ожидается, что 29 июня после заседания лидеров стран ЕС будет опубликован соответствующий документ.

# Международная политика # Олаф Шольц

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