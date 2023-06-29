Шольц призвал ЕС готовиться к долгому конфликту в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что на грядущем саммите Евросоюза будут рассмотрены вопросы о дальнейших действиях по поддержке Киева, принимая во внимание вероятное пролонгирование конфликта, сообщает РИА Новости.

По его словам, нужно обсудить, как организовывать оказание поддержки Украине в будущем, учитывая продолжительность этого кризиса. Он отметил важность наличия готовности к долгосрочному оказанию финансовой и гуманитарной помощи.

Трансляция прибытия лидеров на саммит в Брюсселе была доступна на сайте Европейской комиссии. По данным Financial Times, ЕС собирается предоставить Украине обязательства по обеспечению безопасности в будущем. Ожидается, что 29 июня после заседания лидеров стран ЕС будет опубликован соответствующий документ.