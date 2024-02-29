Шольц поругался с Макроном из-за Украины – Politico

Между Францией и Германией усиливаются противоречия по поводу помощи Украине, и назревает кризис между двумя президентами – Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Об этом пишет Politico, пишет РИА Новости.

Официальные лица ФРГ критикуют Макрона за то, что его решительные заявления по Украине не подкрепляются действиями, сравнимыми с теми, которые принимает Германия.

По данным Кильского Института мировой экономики, Германия собирается или уже обязалась предоставить Киеву помощь в размере 17 миллиардов евро, в то время как Франция выделила лишь 640 миллионов евро. В свою очередь, французские официальные лица утверждают, что предоставляют Украине оружие, которое имеет реальное значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы.