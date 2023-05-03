Шольц: поддержка Украины не должна разжигать конфликт между Россией и НАТО

Доверяй, но проверяй. Германия будет следить за использованием своей техники, переданной Украине. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напомнил о размерах финансовой и военной помощи Киеву. В связи с чем, по его мнению, Германия имеет право ставить некоторые условия. Берлин хочет удостовериться, что Украина не будет использовать оружие для атак на территорию России. Такие же требования озвучили другие страны Запада. Олаф Шольц отметил, что поддержка Украины не должна разжигать конфликт между Россией и НАТО. А потому эта мера – необходимость во избежание очередной эскалации.