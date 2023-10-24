Шольц отметил, что палестино-израильский конфликт не лишит Украину поддержки Берлина

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 26-27 октября, его участники утвердят свои планы по дальнейшей денежной поддержке Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он также отметил создание украинского фонда ЕС, который будет заниматься координацией частных и государственных инвестиций. Предоставление финансовой помощи будет увязываться с важными шагами Киева в области реформ. В июне следующего года в Берлин будет проведена конференция международных доноров Украины для обеспечения долгосрочной экономической и финансовой помощи Киеву.