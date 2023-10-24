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Шольц отметил, что палестино-израильский конфликт не лишит Украину поддержки Берлина

24 октября 2023 13:28
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По словам канцлера Германии Олафа Шольца, на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 26-27 октября, его участники утвердят свои планы по дальнейшей денежной поддержке Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он также отметил создание украинского фонда ЕС, который будет заниматься координацией частных и государственных инвестиций. Предоставление финансовой помощи будет увязываться с важными шагами Киева в области реформ. В июне следующего года в Берлин будет проведена конференция международных доноров Украины для обеспечения долгосрочной экономической и финансовой помощи Киеву.

# Международная политика # Олаф Шольц

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