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Шольц назвал одно условие для разговора с Путиным

13 апреля 2024 14:20
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Немецкий канцлер Олаф Шольц не отрицает возможности контактов с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. Об этом пишет ТАСС.

«...И я не исключаю возможность дальнейших разговоров в будущем», – сказал немецкий политик.

Он полагает, что для этого России нужно признать, что мир под диктовку не может быть достигнут, и вывести войска. 

С начала военной операции в Украине Шольц и Путин 11 раз разговаривали по телефону. В последний раз они говорили 2 декабря 2022 года, а их очная встреча прошла 15 февраля 2022 года.

# Международная политика

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