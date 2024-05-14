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Шольц: конференция по Украине в Швейцарии может привести к переговорам с РФ

14 мая 2024 11:00
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии, может положить начало процессу, который приведет к непосредственным переговорам между Украиной и Россией. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что на этой конференции будут обсуждены вопросы обеспечения безопасности, обмена заключенными и запрета на ядерное оружие.

Шольц также высказал обеспокоенность по причине недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран и высказал предположение о возможности усиления влияния России в Германии.

Конференция по Украине запланирована на 15-16 июня, но Россия пока не приглашена.

# Международная политика

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