Шольц: конференция по Украине в Швейцарии может привести к переговорам с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что конференция по Украине, которая состоится в Швейцарии, может положить начало процессу, который приведет к непосредственным переговорам между Украиной и Россией. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что на этой конференции будут обсуждены вопросы обеспечения безопасности, обмена заключенными и запрета на ядерное оружие.

Шольц также высказал обеспокоенность по причине недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран и высказал предположение о возможности усиления влияния России в Германии.

Конференция по Украине запланирована на 15-16 июня, но Россия пока не приглашена.