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Шольц допустил, что Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 30 лет

27 мая 2024 09:13
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Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Адмирал Роб Бауэр из НАТО подтвердил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО решен, но время и условия вступления еще обсуждаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил ускоренную заявку на присоединение к НАТО, однако генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление в союза невозможно во время конфликта.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Владимир Зеленский будет приглашен на саммит в июле, но не ожидается, что на нем состоится присоединение страны.

# Международная политика

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