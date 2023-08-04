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Шойгу заявил о необходимости нанесения упреждающих ударов по ВСУ

04 августа 2023 07:36
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Руководитель российского оборонного ведомства указал на необходимость упреждающих огневых ударов по Вооруженным силам Украины. Главная цель – выбить противника с позиций. Об этом министр Сергей Шойгу заявил во время посещения командного пункта группировки «Центр» в зоне СВО, пишет РИА Новости. 

По словам главы Минобороны, эти действия со стороны военных РФ позволят обеспечить сохранность жизней и здоровья российских бойцов. Министр также поблагодарил командиров и личный состав за успехи, показанные в наступательных действиях на Краснолиманском направлении. 

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки военные группировки «Центр» на этом направлении отбили две атаки ВС Украины. Потери другой стороны составили свыше 110 военных, 3 бронемашины, 2 автомобиля и 1 самоходная артиллерийская установка. 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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