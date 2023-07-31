Шойгу заявил, что за июль ВСУ потеряли свыше 20 тысяч военных

Вооруженные силы Украины за июль текущего года потеряли почти 21 тыс. военных и свыше 2 тыс. единиц различной техники. Об этом проинформировал в понедельник, 31 июля, руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в результате действий российских войск потери украинской стороны составили более 20 800 военных и 2 227 единиц различного вооружения. ВС РФ ликвидировали 10 танков Leopard, 11 БМП, 40 артиллерийских систем США, 50 самоходных зарубежных артиллерийских установок.

Глава Минобороны России обратил внимание, что помощь Киеву со стороны союзников по части техники и вооружения не дает результатов на поле боя, а украинский конфликт только затягивается. По его словам, российская сторона успешно отбивает атаки, украинские военные не продвигаются ни в одном направлении.

Так, по информации министра, на Ореховском направлении сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать оборону. Многие населенные пункты на Краснолиманском направлении уже находятся под контролем российской армии, на Крупянском направлении российская сторона контролирует ж/д станцию Молчановка.

Шойгу также обратил внимание, что на фоне провального наступления киевский режим при поддержке Запада сосредоточился на террористических атаках на объекты российской гражданской инфраструктуры. Российской стороной приняты допмеры, которые направлены на защиту от таких атак с воздуха и моря.



