Шойгу: ВСУ потеряли более 66 тыс. человек с начала контрнаступления

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что с момента перехода в контрнаступление армия Украины лишилась более 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что особенно напряженная ситуация складывается на Запорожском направлении. Российские войска не прекращают уничтожать объекты военной инфраструктуры Украины. По сообщению Шойгу, в течение августа под ударом оказались 34 центра управления ВСУ.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. В понедельник, 4 сентября, Владимир Путин заявил, что операция ВСУ провалилась.