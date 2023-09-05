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Шойгу: ВСУ потеряли более 66 тыс. человек с начала контрнаступления

05 сентября 2023 10:41
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что с момента перехода в контрнаступление армия Украины лишилась более 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что особенно напряженная ситуация складывается на Запорожском направлении. Российские войска не прекращают уничтожать объекты военной инфраструктуры Украины. По сообщению Шойгу, в течение августа под ударом оказались 34 центра управления ВСУ.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. В понедельник, 4 сентября, Владимир Путин заявил, что операция ВСУ провалилась.

# Международная политика # Сергей Шойгу # Владимир Путин

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