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Шойгу: ВСУ потеряли более 15 тысяч военнослужащих за прошедший месяц

02 мая 2023 12:59
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Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с армейским командованием сообщил, что потери украинской стороны только за прошедший месяц составили свыше 15 тысяч человек, пишет РИА Новости.  

Глава Минобороны подчеркнул, что дальнейшие активные и эффективные шаги российской стороны определяются своевременностью снабжения оружием и техникой. Он отметил, что в текущем году производство важнейших видов оружия увеличилось в 2,7 раза, а количество пользующихся наибольшим спросом – в семь раз.  

Москва многократно обращала внимание стран Запада на то, что выделение военной помощи Украине ведет к затягиванию конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США и их союзники по НАТО фактически стали прямыми участниками столкновения: снабжают вооружением и занимаются подготовкой кадрового военного состава для украинских Вооруженных сил.  

# Международная политика # Сергей Шойгу # Сергей Лавров

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