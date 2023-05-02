Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с армейским командованием сообщил, что потери украинской стороны только за прошедший месяц составили свыше 15 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны подчеркнул, что дальнейшие активные и эффективные шаги российской стороны определяются своевременностью снабжения оружием и техникой. Он отметил, что в текущем году производство важнейших видов оружия увеличилось в 2,7 раза, а количество пользующихся наибольшим спросом – в семь раз.

Москва многократно обращала внимание стран Запада на то, что выделение военной помощи Украине ведет к затягиванию конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США и их союзники по НАТО фактически стали прямыми участниками столкновения: снабжают вооружением и занимаются подготовкой кадрового военного состава для украинских Вооруженных сил.