Шойгу: у границ России и Беларуси размещены около 360 тысяч военных НАТО

Запад разместил у границ Союзного государства порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов. Такую информацию озвучил в среду, 9 августа, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам министра, численность формирований внерегиональных государств Альянса с февраля 2022 года увеличилась в два с половиной раза и превысила тридцать тысяч человек.

На заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу также отметил, что Запад, вкладывая ресурсы в Украину, способствует эскалации украинского конфликта. А угрозы безопасности Российской Федерации требуют адекватного реагирования.