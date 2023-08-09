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Шойгу: у границ России и Беларуси размещены около 360 тысяч военных НАТО

09 августа 2023 11:10
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Запад разместил у границ Союзного государства порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов. Такую информацию озвучил в среду, 9 августа, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости. 

По словам министра, численность формирований внерегиональных государств Альянса с февраля 2022 года увеличилась в два с половиной раза и превысила тридцать тысяч человек.  

На заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу также отметил, что Запад, вкладывая ресурсы в Украину, способствует эскалации украинского конфликта. А угрозы безопасности Российской Федерации требуют адекватного реагирования. 

# НАТО

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