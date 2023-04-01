Шойгу сообщил о кратном наращивании средств поражений в зоне СВО

Глава оборонного ведомства Российской Федерации Шойгу заявил, что для войск РФ выпуск вооружений на предприятиях военпрома увеличен в разы. Речь идет в том числе и о высокоточных средствах поражения, сказал министр.

По словам Шойгу, поставка средств поражения и другого вооружения российским военным, которые находятся в зоне СВО, находится под пристальным контролем, что способствует выполнению задач согласно плану проведения специальной военной операции.

Производственные мощности на российских военно-промышленных предприятиях увеличены кратно, объемы обеспечения боеприпасами и вооружением российских военных обозначены, подытожил глава Минобороны России.