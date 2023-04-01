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Шойгу сообщил о кратном наращивании средств поражений в зоне СВО

01 апреля 2023 13:59
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Глава оборонного ведомства Российской Федерации Шойгу заявил, что для войск РФ выпуск вооружений на предприятиях военпрома увеличен в разы. Речь идет в том числе и о высокоточных средствах поражения, сказал министр. 

По словам Шойгу, поставка средств поражения и другого вооружения российским военным, которые находятся в зоне СВО, находится под пристальным контролем, что способствует выполнению задач согласно плану проведения специальной военной операции. 

Производственные мощности на российских военно-промышленных предприятиях увеличены кратно, объемы обеспечения боеприпасами и вооружением российских военных обозначены, подытожил глава Минобороны России.

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# Международная политика

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