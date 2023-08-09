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Шойгу рассказал, чем обернётся снабжение Украины ресурсами Запада

09 августа 2023 11:00
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На заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации в среду, 9 августа, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что если Запад продолжит снабжать Украину ресурсами, то это приведет к усилению конфликта, пишет РИА Новости.

Шойгу упоминает, что данные действия направлены на изменение ситуации в зоне боевых действий в пользу Украины.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации», – подчеркнул министр обороны РФ.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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