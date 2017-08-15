Сход селя в столице Сьерра-Леоне: погибли уже 350 человек

Новости Сьерра-Леоне. Число жертв селя, сошедшего в столице Сьерра-Леоне, превысило 350 человек. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших без вести людей. Речь идет о сотнях граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток грязи и камней снес огромное количество домов вместе с их обитателями. По данным сотрудников Красного Креста, без крыши над головой остались около 3000 человек. Улицы во Фритауне превратились в топкое болото. Работа спасательных бригад сильно осложнена. Тем не менее, специалисты не теряют надежды обнаружить выживших.