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Сход селя в столице Сьерра-Леоне: погибли уже 350 человек

15 августа 2017 14:41
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Новости Сьерра-Леоне. Число жертв селя, сошедшего в столице Сьерра-Леоне, превысило 350 человек. На месте трагедии продолжаются поиски пропавших без вести людей. Речь идет о сотнях граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток грязи и камней снес огромное количество домов вместе с их обитателями. По данным сотрудников Красного Креста, без крыши над головой остались около 3000 человек. Улицы во Фритауне превратились в топкое болото. Работа спасательных бригад сильно осложнена. Тем не менее, специалисты не теряют надежды обнаружить выживших.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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