Школы Шотландии закрылись из-за забастовки учителей

Так, не работают почти все школы, как начальные, так и средние, а также часть детских садов. Как долго продлятся такие каникулы учащихся, пока непонятно. Педагоги Шотландии требуют повышения оплаты труда минимум на 10 % и предупреждают о новых протестах в преддверии Рождества.