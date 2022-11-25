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Школы Шотландии закрылись из-за забастовки учителей

25 ноября 2022 09:08
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Новости Шотландии. В Шотландии остановили работу образовательные учреждения. Коллапс в сфере возник из-за забастовки педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы Шотландии закрылись из-за забастовки учителей-1

Так, не работают почти все школы, как начальные, так и средние, а также часть детских садов. Как долго продлятся такие каникулы учащихся, пока непонятно. Педагоги Шотландии требуют повышения оплаты труда минимум на 10 % и предупреждают о новых протестах в преддверии Рождества.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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