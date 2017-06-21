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Школьников взяли в заложники боевики на Филиппинах

21 июня 2017 08:10
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Новости Филиппин. На юге Филиппин боевики, связанные с террористической организацией, атаковали школу. Взяли в заложники учеников. Данные об их количестве, а ткже подробности захвата уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьников взяли в заложники боевики на Филиппинах-1

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками. Основной горячей точкой остается город Марави, который захватили порядка полутысячи террористов. Отбить населенный пункт военным пока не удается. 21 июня войска начали новое наступление.

# Фотофакт # Захват заложников

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