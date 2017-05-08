Прямой эфир

Шестилетняя девочка погибла при обрушении надувного замка в Испании, шесть детей в больнице

08 мая 2017 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Трагедия произошла на северо-востоке Испании. На территории одного из ресторанов города Жирона обрушился надувной замок. Высота конструкции – около 40 метров. Аттракцион накрыл детей, которые находились на площадке.

6-летнюю девочку спасти не удалось. Еще шесть детей доставили в больницу, состояние двоих из них – тяжелое.

Как пишет местная пресса, взрослые услышали хлопок. Когда они выбежали на улицу, то увидели страшное:

детей отбросило от замка на 20 метров.

Несколько лет назад похожий случай произошел в Китае. Трехлетняя девочка выпала из надувного замка, унесенного сильным порывом ветра. Все произошло на глазах у посетительницы магазина, расположенного неподалеку. Как выяснилось, родители оставили ребенка без присмотра (здесь подробнее).

# Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Париже
08 мая 2017 16:32

Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Париже

За Макрона – две трети французов, Ле Пен – менее 34% голосов. Опубликованы окончательные итоги выборов президента
08 мая 2017 13:26

За Макрона – две трети французов, Ле Пен – менее 34% голосов. Опубликованы окончательные итоги выборов президента

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области
08 мая 2017 13:26

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области