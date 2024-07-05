Шестилетняя девочка погибла после атаки дронов ВСУ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в госпитале скончалась девочка шести лет, которая пострадала от атаки беспилотника. Об этом пишет РИА Новости. Глава региона Вениамин Кондратьев выразил семье соболезнования и пообещал помощь всем пострадавшим.

В течение ночи киевский режим атаковал мирные объекты на Кубани с использованием беспилотников.

В ходе атаки был разрушен жилой дом в Приморско-Ахтарске, где пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Жители были экстренно эвакуированы, а подстанция, обеспечивающая электроэнергией большую часть города, была выведена из строя.

В настоящий момент проводятся ремонтные работы. По сообщению Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над тремя российскими регионами.