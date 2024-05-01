Шесть украинских БЛА уничтожили за ночь над территорией России

Порядка шести дронов ВС Украины ликвидировано силами ПВО РФ в небе над российской территорией, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ информировали, что ночью с 30 апреля на 1 мая текущего года ВС Украины совершили попытку нанести удары по объектам, расположенным на территории России. Для данных целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Так, сообщается, что перехвачены или уничтожены украинские БЛА были в районе территорий Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областей.