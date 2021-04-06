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Шесть членов одной семьи обнаружены убитыми в Техасе

06 апреля 2021 19:21
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Новости США. Трагедия в американском штате Техас. Шесть членов одной семьи (выходцы из Бангладеш), убиты в городе Аллен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть членов одной семьи обнаружены убитыми в Техасе-1

Застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и бабушка. По предварительной версии, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Правоохранительные органы сообщают, что один из злоумышленников оставил предсмертную записку. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

# Убийство # Фотофакт

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