Шесть членов одной семьи обнаружены убитыми в Техасе

Новости США. Трагедия в американском штате Техас. Шесть членов одной семьи (выходцы из Бангладеш), убиты в городе Аллен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и бабушка. По предварительной версии, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Правоохранительные органы сообщают, что один из злоумышленников оставил предсмертную записку. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.