Новости Китая. Шесть человек стали жертвами мощного торнадо в Ухане, еще более 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого достигала 24 м/с, сносил все на своем пути. Огромная воронка повредила свыше 130 домов, более 30 зданий уничтожено. Вырваны с корнем десятки деревьев, повалены рекламные щиты.

Под ударом стихии оказались также жители города Шэнцзе. Известно об одном погибшем, еще более 20 жителей пострадали.