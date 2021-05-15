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Шесть человек стали жертвами мощного торнадо в Ухане

15 мая 2021 13:05
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Новости Китая. Шесть человек стали жертвами мощного торнадо в Ухане, еще более 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек стали жертвами мощного торнадо в Ухане-1

Сильный ветер, скорость которого достигала 24 м/с, сносил все на своем пути. Огромная воронка повредила свыше 130 домов, более 30 зданий уничтожено. Вырваны с корнем десятки деревьев, повалены рекламные щиты.

Под ударом стихии оказались также жители города Шэнцзе. Известно об одном погибшем, еще более 20 жителей пострадали.

Шесть человек стали жертвами мощного торнадо в Ухане-4

В ликвидации последствий непогоды задействованы спасательные бригады, а также поисковые собаки и спецтехника.

Пострадавшие находятся в больнице.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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