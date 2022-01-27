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Шесть человек пострадали при мощном взрыве на химзаводе в США

27 января 2022 14:50
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Новости США. Шесть человек пострадали при мощном взрыве на химическом заводе в США. Гигантский столб дыма, поднявшийся над ним, был виден за несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шесть человек пострадали при мощном взрыве на химзаводе в США-1

Как выяснилось, взорвалась цистерна с пестицидом, который используют для борьбы с насекомыми. Специалисты сейчас обследуют место ЧП, пытаясь выяснить, была ли утечка химикатов и насколько они опасны. Местных жителей на всякий случай попросили не выходить на улицу, чтобы избежать возможного отравления.  

# Взрыв # Фотофакт

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