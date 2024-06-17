Шесть человек погибли при сходе оползня в Эквадоре

По меньшей мере 6 человек погибли, более 20 получили ранения при сходе оползня в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слой камней и грязи накрыл один из городов в центральной части страны. Частично разрушены или значительно повреждены несколько десятков строений и автомобилей. Перекрыты дороги. СМИ сообщили о 30 пропавших без вести. На месте работают спасатели и аварийные бригады. Им помогают волонтеры. Синоптики предупреждают, что из-за ливней, которые идут несколько дней, высок риск схода новых оползней.