Прямой эфир

Шесть человек погибли при сходе оползня в Эквадоре

17 июня 2024 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По меньшей мере 6 человек погибли, более 20 получили ранения при сходе оползня в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек погибли при сходе оползня в Эквадоре-1

Слой камней и грязи накрыл один из городов в центральной части страны. Частично разрушены или значительно повреждены несколько десятков строений и автомобилей. Перекрыты дороги. СМИ сообщили о 30 пропавших без вести. На месте работают спасатели и аварийные бригады. Им помогают волонтеры. Синоптики предупреждают, что из-за ливней, которые идут несколько дней, высок риск схода новых оползней.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Несколько тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии
17 июня 2024 08:19

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

Маск пообещал мозговые имплантаты вместо телефона
17 июня 2024 08:19

Маск пообещал мозговые имплантаты вместо телефона

Пляжи в Сингапуре закрыты из-за разлива нефти
17 июня 2024 08:18

Пляжи в Сингапуре закрыты из-за разлива нефти