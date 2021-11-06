Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

Новости Узбекистана. Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Республики Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инаугурация состоялась в Ташкенте. Глава государства принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента в здании Сената. Председатель ЦИК Узбекистана вручил Мирзиееву удостоверение президента. Избранному главе государства также передали отличительные знаки президентской власти. Их утвердили в прошлом месяце.

Напомним, выборы в стране прошли 24 октября. Согласно данным ЦИК, за Мирзиеева проголосовали более 80 % избирателей.