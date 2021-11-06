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Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

06 ноября 2021 15:59
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Новости Узбекистана. Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Республики Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана-1

Инаугурация состоялась в Ташкенте. Глава государства принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента в здании Сената. Председатель ЦИК Узбекистана вручил Мирзиееву удостоверение президента. Избранному главе государства также передали отличительные знаки президентской власти. Их утвердили в прошлом месяце.

Напомним, выборы в стране прошли 24 октября. Согласно данным ЦИК, за Мирзиеева проголосовали более 80 % избирателей.

# Выборы # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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