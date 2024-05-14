Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что Лондон позволил Киеву использовать британское оружие для нападения на Крым, считая, что он является частью Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что Британия разрешила применять свое оружие только в рамках международного гуманитарного права. Россия, в свою очередь, полагает, что поставка оружия на Украину втягивает в конфликт страны НАТО и является «игрой с огнем».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия в Украину становятся законной целью для России.