Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов: что известно

Новости Испании. Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Предполагается, что колумбийская певица не оплачивала налог на доходы в период проживания в Барселоне с 2012 года по 2014 год.

Как сообщает Sky News, Шакира стала очередной знаменитостью, оказавшейся под следствием испанских властей в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов. Предполагается, что колумбийская певица не оплачивала налог на доходы в период проживания в Барселоне с 2012 года по 2014 год. Официально место её проживания, Багамские острова, не было изменено до 2015 года. Колумбийская певица проживает в северо-восточном городе с Жераром Пике и двумя их сыновьями.

Сторона обвинения заявила, что в декабре налоговые органы обратились с просьбой к прокуратуре Барселоны о проведении тщательного расследования, однако решение о предъявлении обвинений может быть принято не раньше середины июня.

Как раз в это время Шакира будет на гастролях со своим последним альбомом.

В случае если во время расследования правонарушения будут обнаружены, 40-летняя певица станет ещё одной известной личностью, вызванной в суд из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

В прошлом году обвинения против менеджера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо были сняты. А Лионель Месси избежал тюремного срока, однако получил штраф в размере 221,000 фунтов. Криштиану Роналду, футболист клуба «Реал Мадрид», также представал перед судом. Шакира воспользовалась услугами ревизионной комиссии «PwC» на время проведения расследования, начавшегося через несколько месяцев после того, как имя Шакиры было упомянуто в «Райском досье». Среди имён, фигурирующих в материалах, касающихся деятельности офшорных компаний, были Мадонна и Боно, солист группы U2.