Сгоревшая высотка в Лондоне может обрушиться в любой момент

Новости Великобритании. Британские пожарные добрались до верхних этажей лондонской высотки. Проверили несколько квартир. Удалось ли им найти погибших после масштабного пожара, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полы, лестничные пролеты – буквально все в этом здании небезопасно. Оно может обрушиться в любой момент.

Напомним, пламя поглотило дом за считанные минуты накануне. На момент ЧП там было до 600 человек. Люди, которым пламя отрезало путь к эвакуации, прыгали из окон. По последним – неокончательным – данным, жертвами трагедии стали 12 человек. Около 80 госпитализированы. Некоторые пропали без вести, в том числе иностранцы. Так, на связь с родными не выходит молодая пара из Италии.