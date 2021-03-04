Сезон сбора ананасов начался в крупнейшем производственном регионе Китая

Новости Китая. В Китае настало время уборки ананасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их выращивание – одно из направлений в сельском хозяйстве на юге страны. Этими плодами славится уезд Сювэнь провинции Гуандун. Там находится треть всех посевов ананасов в Китае.

2021 год станет поистине урожайным: в планах получить 700 тысяч тонн. Их фермеры соберут с 23 тысяч гектаров плантаций и направят на продажу в крупные города.