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Сезон сбора ананасов начался в крупнейшем производственном регионе Китая

04 марта 2021 08:55
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Новости Китая. В Китае настало время уборки ананасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон сбора ананасов начался в крупнейшем производственном регионе Китая-1

Их выращивание – одно из направлений в сельском хозяйстве на юге страны. Этими плодами славится уезд Сювэнь провинции Гуандун. Там находится треть всех посевов ананасов в Китае.

Сезон сбора ананасов начался в крупнейшем производственном регионе Китая-4

2021 год станет поистине урожайным: в планах получить 700 тысяч тонн. Их фермеры соберут с 23 тысяч гектаров плантаций и направят на продажу в крупные города.

Сезон сбора ананасов начался в крупнейшем производственном регионе Китая-7

Ананас – один из главных атрибутов на новогоднем столе китайцев, символ достатка и благополучия.

# Еда # Фотофакт

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