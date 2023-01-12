Сезон распродаж во Франции провалился из-за низкого спроса

Новости Франции. Первый в 2023 году сезон распродаж во Франции начался с крупного провала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что магазины предложили скидку в 30 %, а то и 70 %, надежды торговцев на всплеск уровня продаж разбились о реальность. Как показал опрос, проведенный одним из телеканалов, французы боятся тратить деньги из-за роста стоимости жилья, коммунальных услуг и продуктов питания. Чтобы хоть как-то привлечь покупателей, владельцы магазинов готовы еще больше снизить цены, даже в ущерб себе.