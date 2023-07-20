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Сезон дождей в Индии вызвал наводнения и оползни, которые унесли жизни более 100 человек

20 июля 2023 10:46
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Новости Индии. Десять человек погибли, более 100 находятся под землей. В Индии продолжают хозяйничать муссонные ливни, которые приводят к оползням и обрушению дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон дождей в Индии вызвал наводнения и оползни, которые унесли жизни более 100 человек-1

Сильнее остальных страдает сельская местность. Так, в одной из деревень спасатели с ночи ищут пропавших в результате оползня. К этому моменту работы не завершены. Родственники ждут новостей на месте ЧП. Сколько конкретно человек находятся в ловушке – неизвестно.

Напомним, наводнения, оползни и другие несчастные случаи, вызванные проливным дождем в Индии, унесли уже более 100 жизней с начала сезона дождей. Он стартовал 1 июня.

# Наводнение # Новости Индии # Фотофакт

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