Сезон дождей в Индии вызвал наводнения и оползни, которые унесли жизни более 100 человек

Новости Индии. Десять человек погибли, более 100 находятся под землей. В Индии продолжают хозяйничать муссонные ливни, которые приводят к оползням и обрушению дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее остальных страдает сельская местность. Так, в одной из деревень спасатели с ночи ищут пропавших в результате оползня. К этому моменту работы не завершены. Родственники ждут новостей на месте ЧП. Сколько конкретно человек находятся в ловушке – неизвестно.

Напомним, наводнения, оползни и другие несчастные случаи, вызванные проливным дождем в Индии, унесли уже более 100 жизней с начала сезона дождей. Он стартовал 1 июня.