Северную Калифорнию затопило – люди ищут свои машины

Новости США. Наводнение в Северной Калифорнии отступает, но последствия удара стихии в регионе будут заметны еще долго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы постепенно засыпают дороги, делая их снова пригодными для езды. Однако личный транспорт местным жителям еще придется сначала найти, а после и спасти. И, скорее всего, с помощью эвакуатора. Десятки машин были перевернуты и сброшены на обочину мощным потоком воды. Накануне на Северную Калифорнию обрушились проливные дожди, после чего в округе образовались оползни и провалы на автомагистралях. По данным национальной метеорологической службы, к концу недели ожидаются новые штормы.