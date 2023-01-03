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Северную Калифорнию затопило – люди ищут свои машины

03 января 2023 08:12
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Новости США. Наводнение в Северной Калифорнии отступает, но последствия удара стихии в регионе будут заметны еще долго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северную Калифорнию затопило – люди ищут свои машины-1

Коммунальные службы постепенно засыпают дороги, делая их снова пригодными для езды. Однако личный транспорт местным жителям еще придется сначала найти, а после и спасти. И, скорее всего, с помощью эвакуатора. Десятки машин были перевернуты и сброшены на обочину мощным потоком воды. Накануне на Северную Калифорнию обрушились проливные дожди, после чего в округе образовались оползни и провалы на автомагистралях. По данным национальной метеорологической службы, к концу недели ожидаются новые штормы.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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