Северную Калифорнию затопило из-за сильных дождей. Образовались оползни и провалы на автомагистралях

Новости США. Сильные дожди обрушились на Северную Калифорнию. Город Плейсервиль буквально смывают мощные потоки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В округе образовались оползни и провалы на автомагистралях, дороги перекрыты.

Большой ущерб нанесен еще одному городу Уилтону. Из-за шторма там прорвалась дамба, что привело к разливу реки Сакраменто. В результате затоплены близлежащие дороги и поля, сильно пострадал аграрный сектор. Около 200 тысяч домов остались без электричества.