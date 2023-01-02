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Северную Калифорнию затопило из-за сильных дождей. Образовались оползни и провалы на автомагистралях

02 января 2023 08:35
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Новости США. Сильные дожди обрушились на Северную Калифорнию. Город Плейсервиль буквально смывают мощные потоки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В округе образовались оползни и провалы на автомагистралях, дороги перекрыты.

Северную Калифорнию затопило из-за сильных дождей. Образовались оползни и провалы на автомагистралях-1

Большой ущерб нанесен еще одному городу Уилтону. Из-за шторма там прорвалась дамба, что привело к разливу реки Сакраменто. В результате затоплены близлежащие дороги и поля, сильно пострадал аграрный сектор. Около 200 тысяч домов остались без электричества.

Северную Калифорнию затопило из-за сильных дождей. Образовались оползни и провалы на автомагистралях-4

Жителей попросили перебраться на возвышенности, чтобы спастись от воды, власти не исключают эвакуацию.

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# Наводнение # Новости США # Фотофакт

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