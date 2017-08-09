Северная Корея заявила, что в любой момент может нанести авиаудар по военно-морской базе США

По некоторым данным, вооруженные силы КНДР «изучают оперативный план». После этого он будет передан верховному командованию.

Новости Северной Кореи. Речь идет о базе на острове Гуам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После предыдущего запуска ракеты в июле Совет безопасности ООН принял новый пакет санкций против Пхеньяна. Они предусматривают, в частности, запрет на импорт из Северной Кореи железа и морепродуктов.