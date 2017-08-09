Прямой эфир

Северная Корея заявила, что в любой момент может нанести авиаудар по военно-морской базе США

09 августа 2017 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. Речь идет о базе на острове Гуам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, вооруженные силы КНДР «изучают оперативный план». После этого он будет передан верховному командованию.

Северная Корея заявила, что в любой момент может нанести авиаудар по военно-морской базе США-1

После предыдущего запуска ракеты в июле Совет безопасности ООН принял новый пакет санкций против Пхеньяна. Они предусматривают, в частности, запрет на импорт из Северной Кореи железа и морепродуктов.

А морским судам Северной Кореи, нарушившим резолюции ООН, запретят вход в порты всех государств.

# ООН # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мемориальной мирной церемонией отметили годовщину атомной бомбардировки в Нагасаки
09 августа 2017 08:59

Мемориальной мирной церемонией отметили годовщину атомной бомбардировки в Нагасаки

37 украинских и 3 эстонских сборщиков ягод загадочно исчезли в Финляндии
09 августа 2017 08:56

37 украинских и 3 эстонских сборщиков ягод загадочно исчезли в Финляндии

В XXI веке смертность от жары в Европе может вырасти в 50 раз
09 августа 2017 08:46

В XXI веке смертность от жары в Европе может вырасти в 50 раз