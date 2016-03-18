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Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты

18 марта 2016 07:09
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Новости Северной Кореи. Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты. Сообщается, что, скорее всего, они средней дальности. Одна из них пролетела 800 километров и упала в Японском море. Вторая взорвалась в воздухе.

Ноту протеста Пхеньяну уже направило правительство Японии. Там полагают, что эти пуски – реакция на совместные маневры Южной Кореи и США, которые КНДР считает провокацией. Ситуация резко обострилась в начале января, когда Пхеньян провел испытания ядерного оружия, а потом запустил баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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