Новости Северной Кореи. Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты. Сообщается, что, скорее всего, они средней дальности. Одна из них пролетела 800 километров и упала в Японском море. Вторая взорвалась в воздухе.

Ноту протеста Пхеньяну уже направило правительство Японии. Там полагают, что эти пуски – реакция на совместные маневры Южной Кореи и США, которые КНДР считает провокацией. Ситуация резко обострилась в начале января, когда Пхеньян провел испытания ядерного оружия, а потом запустил баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.