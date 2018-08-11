Северная Корея назвала требования США по ядерному разоружению «гангстерскими»

Новости мира. КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению. Пхеньян отказался делать шаг навстречу Вашингтону, назвав предложения американской стороны «гангстерскими», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, власти Северной Кореи не согласны с предложением о передаче до 70 % своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. КНДР также настаивает на отмене санкций, наложенных американской стороной, а также на подписании мирного договора.