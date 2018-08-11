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Северная Корея назвала требования США по ядерному разоружению «гангстерскими»

11 августа 2018 15:13
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Новости мира. КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению. Пхеньян отказался делать шаг навстречу Вашингтону, назвав предложения американской стороны «гангстерскими», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея назвала требования США по ядерному разоружению «гангстерскими»-1

В частности, власти Северной Кореи не согласны с предложением о передаче до 70 % своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. КНДР также настаивает на отмене санкций, наложенных американской стороной, а также на подписании мирного договора.

# Международная политика # Фотофакт

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