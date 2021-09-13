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Северная Корея без уведомления Сеула провела испытания крылатой ракеты

13 сентября 2021 12:11
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Новости Северной Кореи. Северная Корея объявила об испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея без уведомления Сеула провела испытания крылатой ракеты-1

По заявлению властей, разработка этой системы вооружений является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность страны. Испытания прошли успешно, но встревожили Южную Корею, так как она не получила никаких уведомлений и сейчас совместно с США анализирует ситуацию.

Северная Корея без уведомления Сеула провела испытания крылатой ракеты-4

Северной Корее запрещено использовать баллистические ракеты, но крылатые установки не попадают под санкции Совета безопасности ООН, поскольку считаются меньшей угрозой. Японские же власти заявили, что были в курсе тестовых запусков, не исключив, что новые ракеты несут угрозу миру и стабильности самой Японии и региона.

# Военные учения # Фотофакт

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