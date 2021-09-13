Северная Корея без уведомления Сеула провела испытания крылатой ракеты

Новости Северной Кореи. Северная Корея объявила об испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению властей, разработка этой системы вооружений является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность страны. Испытания прошли успешно, но встревожили Южную Корею, так как она не получила никаких уведомлений и сейчас совместно с США анализирует ситуацию.