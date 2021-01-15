Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы

Новости Индонезии. Землетрясение произошло в Индонезии. Погибли как минимум семь человек, около 600 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 2 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

На острове Сулавеси произошло сразу два землетрясения магнитудами 5.7, а после – 6.2. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля.

В городе Мамуджу обрушилась больница. Под завалами оказались пациенты и персонал. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.