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Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы

15 января 2021 09:24
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Новости Индонезии. Землетрясение произошло в Индонезии. Погибли как минимум семь человек, около 600 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 2 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы-1

На острове Сулавеси произошло сразу два землетрясения магнитудами 5.7, а после – 6.2. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля.   

Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы-4

В городе Мамуджу обрушилась больница. Под завалами оказались пациенты и персонал. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.  

Серия землетрясений в Индонезии: под завалами оказались пациенты и медики больницы-7

Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков. Специалисты предупреждают, что они будут продолжаться и могут быть сильнее уже зарегистрированных, а значит существует угроза цунами.  

# Землетрясение # Фотофакт

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