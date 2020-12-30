Прямой эфир

Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу

30 декабря 2020 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Йемена. Еще один взрыв прогремел в Йемене, на этот раз у правительственного дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании находились министры, которые 30 декабря 2020 года прибыли из Саудовской Аравии.

Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек

Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу-1

За несколько часов до этого серия мощных взрывов прогремела в аэропорту Адена. В результате атак погибли и получили ранения десятки человек. ЧП произошло именно в момент прилета членов нового правительства страны.

Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу-4

По предварительной информации, два минометных снаряда упали в зал прилета воздушной гавани, еще один – на взлетно-посадочную полосу.

В списке погибших более 20 человек. Скорее всего, цифры неокончательные.

Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом провести международное расследование обстоятельств происшествия.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване
30 декабря 2020 20:10

Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване

Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек
30 декабря 2020 16:38

Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек

Евросоюз подписал сделку по Brexit
30 декабря 2020 13:39

Евросоюз подписал сделку по Brexit