Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу

Новости Йемена. Еще один взрыв прогремел в Йемене, на этот раз у правительственного дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании находились министры, которые 30 декабря 2020 года прибыли из Саудовской Аравии. Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек

За несколько часов до этого серия мощных взрывов прогремела в аэропорту Адена. В результате атак погибли и получили ранения десятки человек. ЧП произошло именно в момент прилета членов нового правительства страны.