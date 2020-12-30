Серия взрывов в Йемене. Правительство обратилось к международному сообществу

Новости Йемена. Еще один взрыв прогремел в Йемене, на этот раз у правительственного дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В здании находились министры, которые 30 декабря 2020 года прибыли из Саудовской Аравии.
Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек
За несколько часов до этого серия мощных взрывов прогремела в аэропорту Адена. В результате атак погибли и получили ранения десятки человек. ЧП произошло именно в момент прилета членов нового правительства страны.
По предварительной информации, два минометных снаряда упали в зал прилета воздушной гавани, еще один – на взлетно-посадочную полосу.
В списке погибших более 20 человек. Скорее всего, цифры неокончательные.
Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом провести международное расследование обстоятельств происшествия.