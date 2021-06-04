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Серия взрывов прогремела на оружейных складах в Сербии. На предприятиях находились почти 60 человек

04 июня 2021 12:53
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Новости Сербии. Серия взрывов прогремела на оружейных складах оборонного предприятия в сербском городе Чачак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия взрывов прогремела на оружейных складах в Сербии. На предприятиях находились почти 60 человек-1

Ночью на территории комплекса вспыхнул пожар, затем последовали мощные хлопки. На предприятии находились около 60 рабочих. Обошлось без пострадавших.

Серия взрывов прогремела на оружейных складах в Сербии. На предприятиях находились почти 60 человек-4

На место прибыли пожарные расчеты. Однако приступить к тушению они смогут лишь спустя сутки после последнего взрыва. Жителей близлежащих районов призвали покинуть свои дома. Повреждены несколько зданий и автомобили. Размеры ущерба предстоит установить специалистам.

# Взрыв # Фотофакт

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