Серия взрывов прогремела на оружейных складах в Сербии. На предприятиях находились почти 60 человек

Новости Сербии. Серия взрывов прогремела на оружейных складах оборонного предприятия в сербском городе Чачак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. Серия взрывов прогремела на оружейных складах оборонного предприятия в сербском городе Чачак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью на территории комплекса вспыхнул пожар, затем последовали мощные хлопки. На предприятии находились около 60 рабочих. Обошлось без пострадавших.
На место прибыли пожарные расчеты. Однако приступить к тушению они смогут лишь спустя сутки после последнего взрыва. Жителей близлежащих районов призвали покинуть свои дома. Повреждены несколько зданий и автомобили. Размеры ущерба предстоит установить специалистам.