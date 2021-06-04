Серия взрывов прогремела на оружейных складах в Сербии. На предприятиях находились почти 60 человек

Новости Сербии. Серия взрывов прогремела на оружейных складах оборонного предприятия в сербском городе Чачак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью на территории комплекса вспыхнул пожар, затем последовали мощные хлопки. На предприятии находились около 60 рабочих. Обошлось без пострадавших.