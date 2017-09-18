Серия лесных пожаров, взрывы и отравленная еда: французская полиция предупредила о готовящихся в Европе терактах

Новости Франции. Громкое заявление сделала французская полиция – предупредила об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Кроме того, по данным разведки в планах экстремистов также организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания.

В семистраничном отчете отмечается, что особо высока вероятность совершения терактов во Франции, потому правоохранители экстренно пересматривают антитеррористический план. Усилят охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов.