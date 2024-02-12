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Сербы в Косово проводят многотысячный протест против отмены динара

12 февраля 2024 19:44
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Тысячи сербов вышли на многотысячный митинг против отмены динара в Косовске-Митровице на севере Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербы в Косово проводят многотысячный протест против отмены динара-1

Протест прошел в части, где проживает большинство этнических сербов. Люди размахивали флагами и несли транспаранты, выкрикивая антиевропейские лозунги. Беспорядки вызваны решением полностью перевести регион на евро и отказаться от использования сербской валюты. Динар использовался для стабильного поддержания организации образования и медицинских услуг. Ранее протестующие заблокировали дорогу из-за террора против сербов в Косово, требуя решить сложную ситуацию в регионе.

# Акции протеста

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