Сербы в Косово проводят многотысячный протест против отмены динара

Тысячи сербов вышли на многотысячный митинг против отмены динара в Косовске-Митровице на севере Косово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протест прошел в части, где проживает большинство этнических сербов. Люди размахивали флагами и несли транспаранты, выкрикивая антиевропейские лозунги. Беспорядки вызваны решением полностью перевести регион на евро и отказаться от использования сербской валюты. Динар использовался для стабильного поддержания организации образования и медицинских услуг. Ранее протестующие заблокировали дорогу из-за террора против сербов в Косово, требуя решить сложную ситуацию в регионе.