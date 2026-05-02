Прямой эфир

Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции Киеву

02 мая 2026 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции Киеву-0

Предприятия Сербии продолжили поставки военной помощи Киеву, несмотря на запрет со стороны Белграда, пишет РИА Новости.

Сообщается, что отправка военной продукции из Сербии и Боснии и Герцеговины в Украину продолжена через территорию третьих стран.

Наглядно демонстрируется отсутствие наказания сербских предприятий за незаконные поставки, которыми ввод ограничений был воспринят как формальность. Чтобы обойти ограничения, из Сербии отправляются лишь комплектующие, а сборка готовой продукции осуществляется в третьих государствах.

Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом
02 мая 2026 07:29

Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом

Politico: Зеленский отчаялся получить поддержку Трампа и разрабатывает новую стратегию
02 мая 2026 06:48

Politico: Зеленский отчаялся получить поддержку Трампа и разрабатывает новую стратегию

Дмитриев: очередные пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС
02 мая 2026 06:34

Дмитриев: очередные пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС