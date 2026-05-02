Предприятия Сербии продолжили поставки военной помощи Киеву, несмотря на запрет со стороны Белграда, пишет РИА Новости.

Сообщается, что отправка военной продукции из Сербии и Боснии и Герцеговины в Украину продолжена через территорию третьих стран.

Наглядно демонстрируется отсутствие наказания сербских предприятий за незаконные поставки, которыми ввод ограничений был воспринят как формальность. Чтобы обойти ограничения, из Сербии отправляются лишь комплектующие, а сборка готовой продукции осуществляется в третьих государствах.

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