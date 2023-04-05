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Сербия готовится к совместным военным учениям со странами НАТО

05 апреля 2023 12:31
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Сербия 16 июля 2023 года присоединится к совместным военным учениям со странами НАТО, сообщили в оборонном ведомстве страны.

Международные военные учения пройдут на сербской территории с 16 по 30 июня, пишет ТАСС. В сербском Министерстве обороны отметили, что несмотря на мораторий на любые международные маневры, который ранее был принят властями страны, будущие учения станут исключением. Согласие на их проведение дано в марте 2023 года правительством Республики Сербия, отметили в Минобороны. Там пояснили, что решение связано с исполнением взятых страной на себя обязательств в связи с участием сербской армии в многонациональных операциях. С партнерами, с которыми Сербия в таких операциях участвует, будут проводиться и предстоящие тактические учения «Платиновый волк – 2023».

Учения «Платиновый волк» проходят на военной базе Юг на территории Сербии с 2014 года.

# Международная политика

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