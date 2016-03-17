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Сепаратистская группировка «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

17 марта 2016 14:10
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Новости Турции. Сепаратистская группировка «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре. Текст заявления опубликован на сайте организации.

По последним данным, в результате теракта, произошедшего 13 марта, погибли 37 человек и более 120 получили ранения. В связи с поступающей информацией о возможном новом теракте в Турции, правительство Германии закрывает своё посольство в Анкаре.  Подробности не разглашаются. Известно также, что в столице Турции будет закрыта и немецкая школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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